Turismo "vero oro" dell'Italia: 2018 da boom, 'Bel Paese' meta preferita

Lo ha rilevato un'indagine economica di Confcommercio. E il nuovo anno sarà ancora migliore.

Il “vero oro” per l'Italia è il turismo. Ad affermarlo è Confturismo-Confcommercio con l'analisi realizzata insieme all'Istituto Piepoli sulla situazione del settore. Dati rosei perché, in base allo studio, nel 2018 oltre 7 italiani su 10 sono andati in vacanza: il 73% (6% in più rispetto al 2017).



Oltre a questo, emerge che il 24% dei cittadini nell'anno appena passato ha speso più che nel precedente. “Solo il 12% - si legge nel report – ha effettuato una spesa inferiore”. E per il nuovo anno l'analisi offre una dose di ottimismo: il 2019 potrebbe essere ancora migliore, con quasi 9 italiani su 10 intenzionati a partire. A giovarne di più sarà l'economia interna, perché l'Italia risulta essere la meta preferita per il 77% degli intervistati, con Trentino-Alto Adige, Toscana, Lombardia e Lazio come regioni privilegiate. Il 23% preferisce l'estero, Spagna in testa.



Nei giorni scorsi, anche la Regione Emilia Romagna ha festeggiato i risultati sul fronte turistico, con 56 milioni di presenze nei primi 10 mesi del 2018 e arrivi in aumento, a 12 milioni e 400mila. Situazione positiva trasversale, dalle città d'arte alle destinazioni termali, dall'appennino alla Riviera.



mt



Nel servizio, l'intervista ad Andrea Giuricin di Confturismo-Confcommercio