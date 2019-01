Festa a bordo della Sea, sbarco a Malta. Saranno accolti dall'UE, Italia compresa. E Salvini: "Non autorizzo arrivi di migranti"

Sono stati fatti sbarcare dalle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye i 49 migranti, che ora sono arrivati a Malta, da dove saranno ridistribuiti in otto Paesi europei tra cui l'Italia.

“2 ore, sbarcherete fra due ore”. Urla e festeggiamenti. È una gioia incontenibile, quella dei 49 migranti a bordo della Sea Watch, durante l'annuncio della fine dell'Odissea durata 20 giorni. Ora sono arrivati a terra, a Malta.

Il premier maltese Muscat ha annunciato il via libera all'accordo europeo di redistribuzione in Europa.

Plauso da parte del commissario europeo alle Migrazioni Avramopoulos a Malta, “il più piccolo Stato europeo – ha detto - che ha però espresso la solidarietà più grande”.

Saranno accolti da Germania, Francia, Portogallo, Irlanda, Romania, Lussemburgo e Olanda. Berlino ha annunciato che prenderà 60 profughi.

L'Italia è l'unico degli otto Paesi che partecipano all'accordo a non aver ancora reso noto il numero.

Non ci sta Matteo Salvini, che accusa gli alleati pentastellati di non averlo avvertito della decisione di accogliere parte delle persone soccorse dalle ong "Io non autorizzo arrivi di migranti" ha detto.

Le parole di Salvini sono una vera e propria sfiducia per Conte, secondo il capogruppo del Pd alla Camera Delrio dopo che nel corso di una conferenza stampa a Varsavia il ministro degli Interni italiano ha bocciato l'accordo sostenuto dal Presidente del Consiglio Conte.

Stasera un vertice di maggioranza per chiarire la vicenda.



Silvia Sacchi