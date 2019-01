Pennabilli: al via il cambio a led dell'illuminazione pubblica, per un risparmio del 66% annuo

Sono partiti gli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica del servizio di illuminazione pubblica a Pennabilli.



I lavori, che termineranno entro fine marzo, prevedono la conversione di 623 punti luce sui 1325 totali, pari a quasi metà dell'illuminazione del territorio comunale, alla nuova e più efficiente tecnologia a LED sulle strade provinciali principali e in alcune frazioni fra cui Ponte Messa, Maciano e Molino di Bascio.



A regime, l’intervento di ammodernamento tecnologico consentirà un forte risparmio nella bolletta elettrica e un notevole beneficio in termini di minori emissioni di CO2. Che per Pennabilli si trasformerà in un risparmio del 66% annuo per i lampioni del territorio cittadino e benefici ambientali.