Scontro tra un pullman di turisti e un'auto in avaria: feriti gravi e A14 bloccata fra Rimini sud e Riccione - FOTOGALLERY

Un grave incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi - al km 130, direzione Ancona - richiedendo la chiusura della carreggiata, con 3 km di auto in coda. Una volkswagen sharan che stava viaggiando in direzione sud, poco dopo il casello di Rimini Sud ha avuto un problema tecnico costringendo il conducente a rallentare. A bordo una famiglia di bosniaci, composta da 6 persone tra cui due gemelli di 16 enni.



Un pullman di turisti, diretto in Puglia stava sopraggiungendo e non ha potuto evitare il tamponamento, scagliando la vettura prima contro il jersey laterale e poi in mezzo alla carreggiata.



Sul posto, oltre al personale di Autostrade per l'Italia anche 3 ambulanze, una medicalizzata i vigili del fuoco e l'elicottero del 118, arrivato da Ravenna per caricare i feriti più gravi.



Ad avere la peggio la famiglia straniera, un componente è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco. I feriti, che non sarebbero in pericolo di vita, sono stati divisi tra gli Ospedali di Rimini e Cesena.



Tanta paura ma nessuna grave conseguenza per i turisti del pullman, che una volta trasferiti in un altro mezzo, hanno proseguito il viaggio diretti a casa.



Gravi ripercussioni anche per il traffico. L'autostrada è rimasta chiusa nel tratto Rimini Sud Riccione per alcune ore fino a formare code di oltre 3 chilometri.

Il traffico si è riversato sulla Statale 16.