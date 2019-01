Sea Watch, accordo UE-Malta: migranti divisi fra 8 paesi, inclusa l'Italia

Emergenza migranti: il premier maltese Joseph Muscat ha annunciato il via libera all'accordo europeo sui migranti delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, da settimane in mare con 49 fra uomini, donne e bambini. Malta trasferira' sulle proprie navi i migranti che saranno redistribuiti tra otto paesi dell'Unione, tra cui l'Italia. 'L'operazione per trasferirli sulle navi delle nostre forze armate - ha detto Muscat - iniziera' il prima possibile. E' questione di ore'. 'In segno di buona volonta' da parte di coloro che hanno riconosciuto le missioni di salvataggio effettuate da Malta nei giorni scorsi - ha aggiunto -, altri 131 migranti fra quelli gia' a Malta saranno trasferiti in altri Stati membri'. Su Twitter il primo commento dalla Sea Watch: “L'Unione europea rilascia i suoi 49 ostaggi. Dopo 19 giorni in mare i nostri ospiti hanno trovato finalmente un porto sicuro. E' una testimonianza di fallimento dello Stato, la politica non dovrebbe mai essere fatta a spese dei bisognosi”.



Nel video l'intervista al Ministro Salvini