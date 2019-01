Dia: riciclaggio capitali, sequestrati 50 milioni a imprenditore ravennate

La Dia di Bologna sta eseguendo, nelle province di Ravenna, Forlì e Brescia, un provvedimento di sequestro, emesso dal Gip della città romagnola, nei confronti di un imprenditore ravennate, per oltre 50 milioni di euro. Il sequestro è il risultato delle indagini condotte dalla Dia e coordinate dalla Procura ravennate nell'ambito dell'Operazione 'Malavigna', che aveva portato, nel dicembre del 2017, all'arresto di sette esponenti di un gruppo criminale specializzato nel riciclaggio di ingenti capitali illeciti e nelle frodi fiscali perpetrate mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con il coinvolgimento di pregiudicati vicini alla criminalità organizzata foggiana. I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle 12 negli uffici della Procura di Ravenna, alla presenza del Procuratore della Repubblica.