Migranti: Conte la spunta con Salvini, 10 affidati alla Chiesa Valdese

"Poco più di dieci" dei 49 migranti sbarcati a Malta dopo aver trascorso 19 giorni in mare, saranno affidati alla Chiesa Valdese, "senza oneri per lo Stato": il premier Conte ottiene da Matteo Salvini il via libera all'intesa da lui siglata con l'Ue.

Ma il colloquio, durato un'ora e mezza, non scioglie i tanti nodi sul tavolo del governo: dalla Tav, su cui si prende ancora tempo nonostante un'analisi costi-benefici che sarebbe negativa, al decreto su reddito di cittadinanza e pensioni, che rischia di slittare alla prossima settimana.



Sulla Tav il no all'opera rischia tra l'altro, spiegano i ministri leghisti, di provocare la 'ritorsione' dei francesi su Fincantieri.