Montescudo: scappa dopo una lite con l'ex, ritrovata una 47 enne di Saludecio

Era scappata di casa ieri pomeriggio, dopo un litigio con l'ex compagno. Subito erano scattate le ricerche da parte dei Carabinieri di Riccione a Montescudo Monte Colombo, aiutati anche dal velivolo in forza al 13° N.E.C. di Forlì. La donna, C.V. 47 anni di Saludecio, è stata rintracciata dai Militari dell’Arma in una zona impervia del Comune. E' in buono stato di salute ed è stata accompagnata a casa.