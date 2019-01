Rimini, sicurezza stradale: la Municipale avvia controlli programmati

Al via sulle strade cittadine di Rimini una serie programmata di controlli della Polizia Municipale per aumentare la sicurezza dei cittadini. Solo nella giornata di ieri, quattro pattuglie sulle principali arterie hanno contestato infrazioni per eccesso di velocità e per mancato rispetto della segnaletica. 4 automobilisti sorpresi senza revisione periodica dell'auto, tre patenti ritirate perché scadute veicoli rimossi in corrispondenza di incroci cittadini, sei violazioni contestate per guida senza cinture.