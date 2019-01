Riccione: cerca il padre da 40 anni. L'appello sui social

Chiede aiuto sui social Martino, un residente della Valmarecchia da quarant'anni alla ricerca del padre.



Martino ricorda che il genitore nel 1979 lavorava a Bologna per le ferrovie dello Stato e si era presentato a sua madre ai parenti come originario di Riccione con il cognome Celli. L'uomo aveva una trentina d'anni quando ha conosciuto la madre di Martino ed aveva già due figli, che Martino non ha avuto modo di conoscere di persona.



Nel suo messaggio Martino dice di essere a conoscenza anche del nome dell'uomo ma preferisce non divulgarlo pubblicamente. Chiunque avesse informazioni può rispondere al suo appello.