Rimini: tornano le Domeniche ecologiche

Le condizioni climatiche favorevoli del 2018 hanno diminuito il numero di sforamenti giornalieri di Pm10 in tutta l'Emilia-Romagna. È quanto registrato dall'Arpae nel suo rapporto annuale dove si dà conto della “diminuzione di tutti gli inquinanti”. Sono state infatti 7 le centraline in tutta la Regione ad aver superato i valori limite per oltre 35 giorni (numero massimo di superamenti annuali definito dalla norma), contro le 27 dell'anno precedente. Maglia nera per Reggio Emilia con 56 sforamenti, seguono Modena, Parma e Rimini, nella sua stazione “Flaminia", con 36. Non una situazione idilliaca ma va comunque registrato un “netto miglioramento – come scrive l'agenzia regionale per l'ambiente – rispetto al 2017”, con accumuli di particolato tra i più bassi degli ultimi cinque anni.



Intanto però a Rimini tornano le “Domeniche ecologiche” nelle giornate di domani e del 20 gennaio: quindi, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare i veicoli a benzina Euro0 ed Euro1 e quelli diesel da Euro0 a Euro3.



fm