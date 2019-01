Trc a Santarcagelo, la Lega si dice contraria: “Un'opera inutile e impattante”

Posizioni contrastanti all'interno della Giunta comunale di Santarcangelo sull'’ipotesi di prolungamento del Trasporto Rapido Costiero (TRC). Se per la sindaca Alice Parma rappresenterebbe un’occasione da non perdere, la Lega, per voce del responsabile locale Fabio Bertozzi, si tratta di “un'opera inutile e impattante”.



Oltre ai costi e al peggioramento della qualità della vita dovuto al cantiere, per Bertozzi il Trc non agevolerebbe una diminuzione del traffico, in quanto i pendolari continuerebbero comunque a usare le proprie automobili per recarsi al lavoro. Il responsabile della Lega chiede interventi sulla viabilità diversi dal Trc: "pianificare la realizzazione del casello autostradale all’uscita fiera o dare il via libera alla bretella di Santa Giustina per dare sollievo, una volta per tutte, al traffico santarcangiolese".



“Il livello di invasività – chiosa il leghista - è più che evidente e a risentirne sarebbe non solo la qualità della viabilità cittadina ma anche l’impatto visivo determinato dall’opera e dall’insinuazione delle rotaie nel tratto stradale coinvolto nella realizzazione del progetto”. “Insomma – conclude Bertozzi – di tutto Santarcangelo ha bisogno, fuorché del TRC”.



fm