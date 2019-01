Salvini: "Se disaccordo con M5S la via sovrana è il popolo"

'Con M5s stiamo governando insieme. Se su qualche punto non si trova l'accordo la via del popolo è la via sovrana, la scelta la faranno gli italiani'. Lo ha detto Salvini con riferimento alla Tav, aggiungendo che in Italia 'servono più energia e trasporti'. Quanto ai sindaci che domani saranno ricevuti da Conte sul decreto sicurezza, il ministro dell'Interno taglia corto: 'Se qualcuno fatica a capire, lo aiuteremo: quel testo non si cambia di mezza virgola'.