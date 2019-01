Cesare Battisti arrestato in Bolivia: oggi l'arrivo in Italia, sconterà l'ergastolo

I ministri Salvini e Bonafede prenderanno in consegna il terrorista

E' atteso in Italia nella tarda mattinata di oggi, l'ex terrorista Cesare Battisti. Il suo aereo è decollato dall'aeroporto Viru Viru di Santa Cruz, in Bolivia, ieri sera poco dopo le 22 ora italiana; ad attenderlo all'aeroporto di Ciampino, ci sarà il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Nessun passaggio in Brasile dunque, come invece in un primo momento era stato annunciato: l'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo rientrerà direttamente dalla Bolivia. Arrestato due giorni fa dall'Interpol, Battisti sarà preso in consegna dal Gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria e tradotto al carcere di Rebibbia a Roma. Con l'estradizione concessa dalla Bolivia, potrà scontare l'ergastolo, una pena che invece era esclusa da un accordo bilaterale Roma-Brasilia.