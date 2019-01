Editoria: Maggioli si aggiudica "La Voce"

Novità nel panorama editoriale del territorio. La Maggioli Spa si è aggiudicata l'asta per l'acquisizione della testata giornalistica “La Voce”. Il quotidiano romagnolo era uscito per l'ultima volta in edicola l'8 marzo del 2017, dopo 18 anni di pubblicazione, per il fallimento della società che la editava. La gara, che ha visto 4 soggetti interessati, si è aperta da una base di 1000 euro e, dopo 150 rilanci, chiusa a 15200 euro. Offerta vincente, appunto, quella del gruppo editoriale capeggiato da Paolo Maggioli, anche Presidente di Confindustria Romagna.