Montefiore Conca: avevano un vero e proprio arsenale bellico, arrestati dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno scoperto una maxi “Santa Barbara”, che comprendeva alcune centinaia di pezzi tra armi ed ordigni da guerra risalenti all’ultimo conflitto mondiale. Il materiale bellico, in buona parte ancora funzionante, era detenuto abusivamente da due uomini, un 51 enne ed un 57enne, residenti a Montefiore Conca, nel riminese. Le armi erano nascoste in due casolari di campagna

e ora sono state messe al sicuro dagli Artificieri dell’Arma di Bologna.



Per i due uomini arrestati l’accusa è di detenzione abusiva di armi da guerra, e si trovano nel carcere di Rimini.