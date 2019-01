Trend Euromonitor: la società riscopre la gioia di essere disconnessa

È una società desiderosa di riscoprire la gioia di non essere connessi quella dipinta da Euromonitor international , che ha stilato la lista dei 10 trend 2019 per i consumatori. Dopo l'ubriacatura da iperconnessione, che negli anni scorsi aveva fatto sviluppare la paura di restare senza campo (la cosiddetta FOMO), ora la tendenza si è invertita.



Si chiama tecnicamente Joy Of Missing Out (JOMO), occupa il terzo posto della classifica, e la ricercano soprattutto manager e liberi professionisti. È considerato il vero nuovo lusso ed ha fatto scoppiare in certi ambienti, la city di Londra ad esempio, la dumb phone mania ossia il desiderio di avere un cellulare 'muto' senza web che serva come i primi telefonini non ancora smartphone a fare telefonate e basta. La tendenza riguarda tutti quei consumatori che vogliono proteggere il loro benessere mentale, disconnettendosi dalla tecnologia e dando la priorità a ciò che desiderano.



Questa "detecnologizzazione", che riguarda la ricerca del proprio spazio personale, ha trovato già applicazioni interessanti in Italia. Nello studio Euromonitor viene citato l'esempio di COOKiamo, una scuola di cucina per amatori che permette di incontrare chef di alto livello ed imparare qualcosa di nuovo socializzando senza l'ausilio di tecnologie.