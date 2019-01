Le Fiamme Gialle di Rimini sequestrano cinque discariche abusive

Grossa operazione della Guardia di Finanza di Rimini che, in una serie di ricognizioni aeree, ha individuato delle vere e proprie discariche abusive in Romagna.



Le ricognizioni si sono tenute nei comuni di Ravenna, Lugo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Longiano e Bellaria. Nei cinque siti abusivi sono stati riscontrati rifiuti speciali e pericolosi, costituiti anche da carcasse di veicoli che rischiavano di danneggiare gravemente l'ambiente contaminando il terreno sul quale erano stati depositati.



Le Fiamme Gialle anno provveduto al sequestro delle aree, per una superficie totale di 16mila metri quadri, comprensiva di quasi 2000 veicoli fuori uso e circa 13mila kg di rifiuti speciali non pericolosi. Sei le denunce effettuate alle autorità giudiziarie, per violazioni al testo unico ambientale.



I risultati dell'intervento saranno anche valutati dal punto di vista fiscale, per capire quanto si è sottratto all'erario con i minori costi sostenuti per il mancato rispetto degli adempimenti ambientali.