"Giardino del castello”: al via il completamento dell’intervento a Rimini

Al via i sondaggi archeologici nel giardino dedicato a Francesca da Rimini

Dopo l’anteprima in occasione delle festività natalizie, si avvia la fase di completamento dei lavori del progetto "Museo Fellini”. Si tratta della realizzazione di un Chiosco bar che gestisca i servizi pubblici e favorisca la socializzazione del luogo, rendendo più piacevole la permanenza nel giardino.



Il progetto prevede anche la realizzazione della rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che collegherà la piazza Malatesta con la Via circonvallazione Occidentale e la nuova area verde. Un intervento fondamentale anche per rinnovare il collegamento della città con il parcheggio Italo Flori.



Questa fase finale dell’intervento, che prevede una nuova delimitazione del cantiere inibendo parzialmente l'accesso al giardino, comincerà il 28 gennaio 2019 per una durata massima di 90 giorni. L’area che sarà riaperta per le festività pasquali.



Si sono avviati in questi giorni anche i sondaggi archeologici nel giardino “Francesca da Rimini”, che verrà riqualificato e valorizzato nel più ampio progetto Museo Fellini e anche come outdoor del nuovo Museo d'Arte Moderna e Contemporanea.