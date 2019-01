Montefiore Conca: nuovo arsenale bellico risalente alle due guerre mondiali ritrovato in un casolare

A finire in manette questa volta un ristoratore 61enne fratello del muratore arrestato lunedì per lo stesso reato

Più di cento fucili, pistole, baionette e munizioni risalenti alla seconda guerra mondiale sono stati trovati dai Carabinieri di Riccione in un casolare a Montefiore Conca. A finire in manette un ristoratore 61enne fratello del muratore arrestato lunedì, insieme a un operaio, per lo stesso reato. Anche loro infatti possedevano in casa un arsenale di armi, datate ma perfettamente funzionanti che contavano 94 fucili mitragliatori, 29 baionette, pistole semiautomatiche e lanciarazzi, un mortaio e bombe a mano.



Tutti i “souvenir” erano custoditi in una botola nella soffitta di casa tra cui alcuni articoli molto rari e dall'alto valore economico. Non solo pistole, fucili e baionette ma anche bombe a mano e due mitragliatrici di fabbricazione francese risalenti, questa volta, al primo conflitto mondiale.