Chiusura viadotto E45: subito disagi alla circolazione, aumento del traffico sul Passo di Viamaggio

Subito disagi dopo la chiusura del viadotto Puleto a Nord di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. A Sansepolcro si sono formati ingorghi e i tir che vengono fatti tornare indietro per accedere all'autostrada del Sole al casello di Arezzo. Il sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli si è detto molto preoccupato per la situazione che sta creando pesanti disagi al traffico e ai trasporti, ma anche a circa 200 studenti romagnoli iscritti ai licei e agli istituti superiori di Sansepolcro e Città di Castello. Aumento del traffico registrato anche sul Passo di Viamaggio che, fanno presente i sindaci della zona, comprende nel suo tratto il viadotto di Ponte Presale il quale in passato è stato già oggetto di sopralluoghi. Particolarmente critici i sindaci di Pieve Santo e Bagno di Romagna, concordi nel dire che per i territori compresi tra le due province la chiusura rappresenta un problema pesante per l'economia della zona.



"Siamo in presenza di un'opera pubblica che ha nel bilancio pluriennale dello Stato le risorse per aprire i cantieri. Quindi si aprano e si facciano gli interventi": così la presidente della Regione Catiuscia Marini. "Uno dei problemi della Orte-Mestre - ha sostenuto Marini - è che ognuno agisce sul tratto di sua competenza. Quindi sulla E45 il compartimento Anas per l'Umbria (cui devo dare atto del lavoro importante fatto in questi anni), quello di Firenze per il pezzo oggetto della chiusura, l'Emilia Romagna per i tratti prima della Romea e infine il Veneto".