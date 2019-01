Rimini: 157 i controlli effettuati sulle strutture dell’ospitalità della città nel corso del 2018

“Un’attività, dice l’assessore Sadegholvaad, per la tutela della reputazione di tutto il nostro comparto turistico che proseguiremo.”

Nel corso del 2018 ci sono stati 157 controlli, sia nel quadro di un’attività predisposta, spesso in collaborazione con Ausl, costantemente, sia sulla base degli esposti e delle segnalazioni che il Comune riceve o direttamente o attraverso gli Iat e le associazioni di categoria. Spetta poi all’Ufficio reclami presso l’Assessorato al Turismo inoltrare agli organi di competenza come la Polizia locale le segnalazioni per le opportune verifiche e, nel caso di violazioni alle normative, l’elevazione di sanzioni.



La municipale ha elevato 52 sanzioni, la maggior parte delle quali legate alla violazione delle indicazioni contenute nella legge con cui la Regione Emilia Romagna ha definito la disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità a fini turistici, specie per quanto riguarda l'apertura, la classificazione e gli obblighi connessi alla gestione. Tra queste la mancata corrispondenza dei servizi offerti dalle strutture alla classificazione formale dell’albergo o il loro degrado, l’aumento fittizio della capacità ricettiva, ma anche, come è più facile accada in questa stagione in concomitanza di eventi fieristici di grande risonanza, con l’affitto di camere non dotate di riscaldamento, ovviando magari con stufette elettriche, in violazione delle più elementari norme di sicurezza per i propri ospiti.



“E’ anche per questo – ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad – che proseguiremo nei prossimi giorni e nei prossimi mesi con questa attività di controllo su tutto il territorio comunale, affinché lo svolgimento dell’attività economica e alberghiera sia corretto e rispettoso dei nostri ospiti".



Ieri numerose carenze in ambito igienico sanitario sono state riscontrate in un albergo.