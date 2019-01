Shampoo e droga, sgominata rete di spaccio a Novafeltria

È un 62enne barbiere insospettabile e molto conosciuto a Novafeltria – S.C. le iniziali - il principale attore nella fitta rete di spaccio sgominata dai Carabinieri all'alba di oggi. “Figaro”, come denominato il protagonista dell'indagine "Siviglia 2017", usava come base operativa per lo smercio di cocaina e hashish il suo storico negozio di barberia che era diventato una vera e propria piazza di spaccio per compratori e fornitori. I Carabinieri hanno documentato l'attività di spaccio nel locale con clienti in fila che, dopo aver pagato per barba e capelli, acquistavano anche la dose.



Ci sono imprenditori e ristoratori locali tra gli arrestati nell'operazione coordinata dal pm Davide Ercolani. Dieci le misure cautelari disposte nell'ordinanza del gip. Oltre a un collaboratore del barbiere, sono finiti in carcere per spaccio anche un noto ristoratore di Novafeltria con attività anche a Rimini e un ex macellaio di Pennabilli.



Seguiranno aggiornamenti



fm