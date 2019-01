Reddito e Quota 100, il governo: "Stiamo aiutando 10 milioni di italiani"

I decreti sono realtà, per Di Maio i furbetti avranno vita dura grazie alle norme anti divano

“Stiamo aiutando 10 milioni di italiani”: così il presidente del Consiglio Conte e i vice Salvini e Di Maio hanno spiegato i decreti su reddito di cittadinanza e quota 100, per andare prima in pensione.



Reddito di cittadinanza e Quota 100 sono nero su bianco. Il presidente del Consiglio Conte, affiancato dai vice Salvini e Di Maio, ha spiegato i provvedimenti che costeranno, nel solo 2019, 10 miliardi di euro. E per i soliti furbetti? Niente paura, dicono, abbiamo ideato norme anti divano.

D'altro canto provvedimenti così importanti richiedono cautele altrettanto imponenti, servono controlli e paletti, “ci abbiamo messo 7 mesi – ha spiegato Luigi Di Maio – perché non volevamo nemmeno una misura assistenzialistica”.

Durerà 18 mesi, ha aggiunto, ma entro i primi 12 dovrà arrivare almeno un'offerta di lavoro, che sempre secondo Di Maio sarà difficile rifiutare, perché la prima sarà massimo a 100 km da casa, ma la seconda a 250, e la terza in tutta Italia. Rifiutate tutte e tre, si perde il sussidio. L'assegno cresce da 780 euro a 1.330 per coppia con figli, 280 euro saranno per l'affitto e 150 per il mutuo, il resto si potrà spendere ma non nel gioco d'azzardo. Con Quota 100, ha spiegato Matteo Salvini, in 3 anni potranno andare in pensione 1 milione di persone: quelle con 62 anni di età e 38 di contributi. Salva comunque l'opzione donna, lavoratrici con 58 anni e 35 di contributi.



Francesca Biliotti



Nel video gli interventi dei vice presidenti del Consiglio Luigi Di Maio e Matteo Salvini