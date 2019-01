Urbino: abusi su paziente, arrestato cardiologo

Un cardiologo ultrasessantenne è stato arrestato dai carabinieri di Urbino per aver abusato di alcune pazienti durante le visite. In nove lo accusano tra cui una 12enne che il medico aveva visitato in ambulatorio, nella zona di Urbino, per rilasciare il certificato di idoneità sportiva.



L'uomo, accusato di violenza sessuale, hanno riferito gli investigatori durante una conferenza stampa, è stato posto agli arresti domiciliari su ordine del gip di Urbino.