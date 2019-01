40 anni di gelato al Sigep. Il Ministro Centinaio all'inaugurazione

Il mondo del foodservice dolce è da oggi a mercoledì alla fiera di Rimini. La filiera del gelato artigianale vale un mercato mondiale di 15 miliardi, di cui 4 miliardi e mezzo solo in Italia. All'inaugurazione presente il Ministro Centinaio.

È il dolce più fresco e uno dei più amati, è il gelato. E al Sigep ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ogni anno i mastri gelatieri si sfidano per provare sempre nuovi gusti e far vivere perché no anche nuove emozioni.

5 giornate, da oggi a mercoledì prossimo e professionisti del settore provenienti da oltre 70 paesi.

Gli ingredienti ci sono tutti.

Il quartiere è interamente occupato: 129 mila metri quadri e 1.250 imprese. Impressionanti i numeri del soffice dolce artigianale: l'intera filiera vale un mercato mondiale di 15 miliardi, di cui 9 in Europa e 4 miliardi e mezzo solo in Italia.

“Sigep valorizza un made in Italy che tutto il mondo cerca di copiare” ha detto il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari Gian Marco Centinaio.

Al Sigep le regole vengono riscritte. E lo fanno i protagonisti, con le loro “mini” coppette. Il taglio del nastro viene sostituto dal taglio della torta per dare il via all'edizione numero 40.

Internazionalità e innovazione sono state le parole chiave dell’evento inaugurale di una manifestazione che “consente – ha spiegato il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi - di continuare ad alimentare l’economia”.



Nel video le interviste al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari Gian Marco Centinaio e al Presidente IEG Lorenzo Cagnoni.



Silvia Sacchi