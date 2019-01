È partita a Rimini la Fiera del Sigep

Reduce dai numeri record della passata edizione, con 135.746 buyers italiani e 32.202 esteri provenienti da 180 Paesi, il Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè per la quarantesima volta è pronto a consolidarsi come hub internazionale del comparto.



Taglio del nastro questa mattina alla presenza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Gian Marco Centinaio.



“Eventi come questo - ha detto - serve al nostro territorio per “destagionalizzare” il turismo, per far si che possa girare per 365 giorni l’anno. Per far questo - ha spiegato - bisogna far lavorare le eccellenze del settore enogastronomico del nostro Paese". "Siamo un esempio italiano - ha poi detto il sindaco Gnassi - di come si può far crescere la comunità anche investendo nel settore del food”.

Internazionalità e innovazione sono state le parole chiave dell’evento inaugurale, che ha offerto uno sguardo sullo sviluppo del settore dolciario a livello mondiale, dando voce a case histories italiane ed internazionali di eccellenza e alla presentazione dei dati di mercato e dei trend di tutto il comparto.

La filiera del gelato artigianale vale un mercato mondiale di 15 miliardi, di cui 9 in Europa e 4,48 in Italia.



Fra i tanti appuntamenti, la quinta edizione del Campionato mondiale di pasticceria juniores. Debutterà per la prima volta il World coffee roasting Championship, alla ricerca della migliore torrefazione di caffè. Grandi sfide attese anche al Sigep Gelato d’Oro.