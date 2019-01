Più controlli, meno incidenti e divieti di sosta. Il report della Polizia Municipale

Reso noto in prossimità del 21 gennaio, festa di San Sebastiano e patrono della polizia municipale, il report 2018 indica un calo significativo di incidenti: 1.313 quelli rilevati, -6,21% rispetto all’anno precedente, che ne aveva registrati 1.400. Crescono i controlli: uelli a contrasto dell’alcol sono cresciuti del 27,70%.



18.400 i servizi di viabilità: 3.743 i soccorsi agli utenti in difficoltà, 65 le autovetture oggetto di furto recuperate, 362 i fermi amministrativi, 430 i documenti ritirati durante l’attività di controllo in strada.

Diminuiscono del 16,83% le infrazioni legate al divieto di sosta, 33.511 nel 2018, così come le auto rimosse che scendono da 3.125 a 2.704.



Calano le infrazioni rilevate da autovelox mentre sono più che raddoppiate quelle rilevate dai vista red, posti sulle intersezioni regolate da impianto semaforico cittadine (4.729, erano 2.149) e da vigile elettronico 14.440 (+20.96%). 3.155 i controlli ambientali ed edilizi effettuati, 6 i sequestri nei 2.328 controlli nei cantieri edili. 7.450 i controlli sulle persone che hanno portato nel corso del 2018 a 14 arresti (erano stati 5 nel 2017).



249 le sanzioni per violazione regolamento di Polizia Urbana sul divieto di prestazioni sessuali a pagamento così come le sanzioni ai cosiddetti pallinari sono state 117 grazie alle nuove modalità operative introdotte nel contrasto che hanno portato, specie sulle ‘tre carte’, ad azzerare il fenomeno. In forte crescita (+ 29,37%)anche i numeri dell’attività di contrasto all’abusivismo commerciale sia in spiaggia che su altre aree che da 1.471 salgono a 1.903.

