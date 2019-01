Rimini: arriva il bilancio della polizia stradale, cala il numero di incidenti

Oltre 17.000 i punti complessivamente decurtati. Le cause principali di incidenti sono l'eccessiva velocità, l'alcol e le distrazioni alla guida

Eccessiva velocità, distrazioni alla guida e l'uso di alcol e sostanze stupefacenti sono le cause principali dei 488 incidenti a Rimini e in provincia riportati nel bilancio annuale della polizia stradale. Numero comunque in diminuzione, anche se lieve, rispetto ai 520 del 2017. Nel corso dell'anno sono state impiegate 2.470 pattuglie che hanno registrato 14.826 violazioni, un incremento rispetto al 2017 del 15%. Sono stati 17.667 i punti complessivamente decurtati e 401 le patenti ritirate, in aumento del 14%. Le violazioni più contestate riguardano il superamento dei limiti di velocità, la scaduta revisione del veicolo, l'assenza di cinture e l'uso del telefonino durante la guida. Controllati anche gli esercizi in stretta correlazione con la circolazione stradale come rivenditori, carrozzerie o agenzie di pratiche auto.



Per quanto riguarda il contrasto alla guida sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti i dati evidenziano 17.052 automobilisti fermati di cui 266 risultati positivi. Infine nelle attività per la prevenzione e la repressione dei reati di specifica competenza della Squadra di Polizia Giudiziaria, sono state 12 le persone arrestate e 254 i veicoli sequestrati.