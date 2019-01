Matera è ufficialmente Capitale della Cultura, Conte: "La riscossa parte dal Sud"

Dal 1993 i Sassi e l'habitat rupestre sono stati riconosciuti dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità. Ma il cammino per arrivare alla lunga cerimonia di inaugurazione, per passare da vergogna nazionale ad orgoglio d'Italia, è stato in salita. La pioggia non ha rovinato l'intensità di un programma inaugurato alla Cava del sole, da 2019 musicisti di diverse bande musicali, né le persone, che hanno voluto esserci al momento in cui ufficialmente, la città ha raccolto la sfida di rappresentare l'Italia nel mondo. La scommessa di un meridionalismo vincente, ha detto il sindaco Raffaello De Ruggieri. Poi la cerimonia “Matera 2019 – Open Future”, grande e unico evento di arte, musica, spettacolo, tradizione e creatività, ospitato in una delle cornici più suggestive del mondo, set naturale di una performance collettiva cui hanno partecipato le più alte cariche dello Stato.