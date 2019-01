Parigi: 18enne italiano trovato senza vita in un cantiere



In un cantiere di Parigi è stato scoperto il corpo senza vita di Alessio Vinci, studente 18enne di Ventimiglia. Inizialmente ad allarmare è stata la mancanza di notizie. A scoprire cos'era accaduto, dopo ore di silenzio, è stato il nonno del ragazzo, al quale il nipote era affidato. L'anziano provava a chiamare il giovane finché non gli hanno risposto le forze dell'ordine francesi.



Il ragazzo, maggiorenne da 4 mesi, era molto conosciuto anche a Torino dove frequentava la facoltà di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino con un anno di anticipo. Da giorni gli amici lo stavano cercando. Sulla vicenda restano diversi aspetti ad oggi senza spiegazione. A cominciare dal motivo che lo aveva portato nella capitale francese, visto che del suo viaggio non era a conoscenza nessuno. Sul caso stanno indagando le autorità che hanno disposto l'autopsia.



fm