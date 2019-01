Rimini: multati tre uomini “clienti” di prostitute

La Polizia Municipale di Rimini ha multato e denunciato tre uomini, tutti italiani, perché “clienti” di prostitute, È l'applicazione nel corso del week-end, dell'ordinanza del sindaco che vieta a chiunque di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco a chiedere o accettare prestazioni sessuali a pagamento.



I tre, tra i 50 e i 60 anni, sono stati sorpresi a Bellariva. La violazione di quanto disposto dall'ordinanza, ricorda il Comune, sarà perseguita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro, fatto salvo che la condotta non configuri un più grave reato.



fm