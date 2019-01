Rimini: ubriaco in disco, arrestato dopo “notte brava”

In preda ai fumi dell'alcol, un 25enne ha prima infastidito i frequentatori di una discoteca di Rimini, per poi prendersela, a calci e pugni, con i buttafuori che lo avevano allontanato. Al punto che si è reso necessario l'intervento della Polizia. Anche alla presenza delle forze dell'ordine, l'esagitato non ha dato segni di calmarsi, rifiutandosi anche di dare le proprie generalità. Poi il giovane, dopo aver proferito ingiurie e minacce, ha anche provato a scagliarsi con i poliziotti che, a quel punto, si sono visti costretti a bloccarlo per portarlo in Questura dove il 25enne ha continuato ad avere un atteggiamento aggressivo. È stato così arrestato per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale e sarà processato per direttissima lunedì mattina.



fm