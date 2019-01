Secondo giorno di Sigep all'insegna della tradizione e delle novità

Il mondo del foodservice dolce continua fino a mercoledì alla fiera di Rimini

40 anni di Sigep: un traguardo importante, ma anche un trampolino privilegiato per proiettarsi nel futuro, con un ruolo sempre più da protagonista assoluto, nel settore del food service dolce.

Conquistano occhi e palato i nuovi gusti che strizzano l’occhio ai sapori d’Oriente o quelli che spaziano dall’aloe al sambuco per finire alla quinoa, passando da quelli a base di frutta, vegetali e fiori.

E poi, tante proposte sempre più digitali per agevolare il lavoro dei professionisti dell’arte bianca.

Il Sigep diventa appuntamento irrinunciabile anche per i professionisti del Titano, come Samantha e Fabio dell'Altro Gelato.

Si sperimentano gusti, ma anche consistenze.

Tradizione al Sigep fa rima con innovazione, creando degli insoliti abbinamenti.

Per chi è più attento alla linea, inoltre, ci sono anche prodotti a basso apporto calorico.



Nel video le interviste agli operatori e agli ospiti della Fiera



Silvia Sacchi