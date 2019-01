Rimini: volontari puliscono gli argini del deviatore del Marecchia

Pioggia e freddo non hanno scoraggiato 30 volontari che hanno risposto alla chiamata di Fondazione Cetacea. Obiettivo: ripulire gli argini del deviatore del Marecchia all'altezza del Ponte degli Scout di Rimini. Al termine della giornata sono stati recuperati 40 sacchi colmi di plastica, detriti, pneumatici e reti. Gli organizzatori segnalano inoltre la presenza di moltissimi frammenti di plastica, impossibili da recuperare a causa della falciatura degli argini che li ha ridotti in mille pezzi. Perciò i volontari si sono dati appuntamento – chiedendo l'adesione a chiunque voglia dare il proprio contributo - a sabato 2 febbraio, alle 14, per continuare il lavoro iniziato.



fm