Rimini: convalidato il fermo del 18 che ha rubato il portafoglio di un compagno di classe

E' stato convalidato l’arresto di P. G., barese classe 2000, da anni residente a Rimini, già noto alle forze dell’ordine, che ieri mattina aveva rubato il portafoglio di un compagno di classe minorenne all’interno dell’istituto scolastico frequentato da entrambi. I Carabinieri erano intervenuti dopo la denuncia del derubato.



Gli uomini dell'Arma ieri hanno scoperto e arrestato, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, A. H., classe 1993, originario della Provincia di Catania. Il 25enne è residente nel ravvenate ma attualmente domiciliato a Rimini in un residence in zona Viserba, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

Proprio il movimento attorno al residence in periodo di bassa stagione ha attirato l'attenzione dei Carabinieri che nella stanza dell'uomo hanno rinvenuto un barattolo in vetro contenente 35 grammi circa di marijuana oltre ad un bilancino elettronico di precisione ed a materiale vario per il confezionamento della sostanza.

Questa mattina l’arresto è stato convalidato ed il giovane è stato condannato ad 8 mesi di reclusione, con pena sospesa, ed al pagamento di 1400 euro di multa.