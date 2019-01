Tempo di bilanci per il Sigep di Rimini, anche sul fronte sicurezza

La 40° edizione SIGEP tenuta a Rimini si è conclusa con una presenza complessiva di 200 mila persone, ed una crescita di stranieri del 2% da 185 paesi. Alta è stato anche la sorveglianza, infatti erano presenti Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre che gli addetti alla sicurezza.



Durante l'expo sono state arrestate 2 persone e altrettante denunciate, per lesioni aggravate e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale.



Oltre 200 le persone identificate. La Polizia di Stato ha sorpreso 5 campani ed un veneto vendere abusivamente biglietti “convenienti per entrare nella Fiera.



“Quel che vedo in fiera è un esempio straordinario di alleanza virtuosa tra l’eccellenza delle aziende e la capacità di rappresentare il Made in Italy nel mondo” ribadisce il Ministro Centinaio.



Il Salone mondiale del dolciario artigianale, si è concluso con ulteriori numeri da leader nei social network: oltre 10.000 foto su Instagram con hashtag #SIGEP2019. Il profilo ha generato 1.334.738 impressions nell’ultima settimana.



Lunedì 21, la copertura totale su Facebook è stata di 1.211.438 persone, quasi 600.000 le interazioni con i post. Dalle arene di SIGEP sono state diffuse 90 ore di collegamento live con 51.700 contatti video da 110 paesi nel mondo (in primis Francia, Germania, India, Usa, Federazione Russa, Spagna, Uk, Svizzera e Croazia). Oltre 9.000 i download della App SIGEP2019.1.250 espositori presenti, 1.294 eventi organizzati, 925 giornalisti accreditati dei quali 138 esteri e oltre 200 milioni di contatti media. Tra la panoramica di eventi, ricordiamo il Campionato Mondiale di Pasticceria Juniores con Italia vincitrice. Questa quarantesima edizione ha soddisfatto gli operatori italiani ed esteri, con un’agenda di appuntamenti di business con operatori qualificati copiosa, ritmata da una domanda crescente, organizzata anche grazie alla Piattaforma digitale SIGEP che ha garantito 10.000 incontri programmati con i buyers, l’accesso ai dossier sui mercati in maggiore espansione e l’esplorazione di nuovi settori per una platea di investitori attenti a un mercato globale e dinamico. Un’altra peculiarità di SIGEP inoltre è la capacità di essere fonte di informazioni di business; infatti col suo Osservatorio offre al mercato una lettura attuale degli scenari e delle prospettive di crescita. In questa edizione, va ricordato l’evento di apertura che ha attirato l’attenzione degli operatori internazionali. Sono state infine annunciate le tappe mondiali di Gelato Festival, che nei prossimi mesi toccherà Europa, Usa e Giappone.