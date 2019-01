Tripadvisor: il "Belvedere" di Riccione è il secondo miglior albergo al mondo

Nell'ultimo anno ha scalato quattro gradini passando dal sesto posto dello scorso anno alla piazza d'onore dei Travelers' Choice Hotel Awards 2019. I viaggiatori di tutto il mondo, grazie a recensioni e opinioni, hanno decretato l'Hotel Belvedere di Riccione come il “secondo miglior albergo al mondo”. L'Emilia-Romagna, con 10 strutture premiate nella Top 25 italiana, è la regione che ha ricevuto il maggior numero di riconoscimenti in questa categoria a pari merito con il Trentino Alto Adige.



La struttura riccionese - che conferma la prima posizione nelle classifiche europea e italiana tra i migliori hotel - è stata superata da Tulemar Bungalows & Villas in Costa Rica mentre ha preceduto il Viroth's Hotel a Siem Reap in Cambogia.



"Questo per noi non è solo un ulteriore premio sulla scia dei precedenti ma qualcosa in più", ha commentato in una nota Marina Pasquini, proprietaria e manager dell'Hotel Belvedere, "il coronamento di un percorso. Non ci siamo seduti dopo i riconoscimenti degli scorsi anni, siamo andati avanti, abbiamo innovato e abbiamo fatto del miglioramento costante il nostro mantra quotidiano".