Vergiano, stormi di uccelli contro auto e case: “Fatti anomali”

Fenomeni insoliti a Vergiano, nel primo entroterra riminese. Tante le segnalazioni – come riporta Il Resto del Carlino – di uccelli “impazziti” che, a stormi, sbattono su case e automobili.



“Ero sulla Marecchiese – racconta un conducente – quando il parabrezza è diventato tutto nero. Un gran botto. Mi sono subito fermato perché non vedevo più niente. Dopo ho capito che ero stato centrato da un branco di storni”. E continua: “Il mio parabrezza era un lago di sangue e piume. Incredibile”.



D'estate è facile vedere questi uccelli volteggiare in voli “acrobatici”, ma per Claudio Arrigoni, del Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, si tratta sicuramente di un fatto anomalo: “Bisognerebbe analizzare i corpi per capire se si trattava di uccelli malati”.