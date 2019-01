Controlli Sigep, tre imprenditori denunciati: sospese due aziende, recuperati 4mila euro di contributi non versati

Tre imprenditori denunciati alla Procura, due aziende sospese e recuperati contributi non versati per 4 mila euro. E' il bilancio dei controlli contro il lavoro nero alla Fiera di Rimini in occasione del Sigep, effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Rimini e del Nucleo Ispettorato del lavoro, supportati da funzionari della locale Direzione Territoriale del Lavoro. Le verifiche che hanno interessato 8 aziende e 28 lavoratori. Tre gli imprenditori del centro-nord denunciati a piede libero, alla Repubblica di Rimini per omissioni in fatto di sicurezza sul lavoro. Tre i lavoratori in nero individuati e due le aziende sospese sia per mancanza dei requisiti di sicurezza dei lavoratori che per la presenza di lavoratori in nero. Due le ammende per un valore complessivo 3.800 euro per violazioni della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori. Recuperati infine circa 4.000 euro di contributi non versati dalle aziende alle casse previdenziali.