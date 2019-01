Migranti: Sea Watch in acque italiane per maltempo

La nave Sea Watch è ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa. L'ingresso nelle acque italiane, a quanto si apprende dalla Guardia Costiera italiana, consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47 migranti a bordo, ormai da 7 giorni, e della stessa unità. La Sea Watch è affiancata da motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Toninelli: ci può pensare l'Olanda, visto che c'è la bandiera olandese.



Caso Diciotti, il tribunale dei ministri di Catania chiede di processare Salvini. 'Sono

colpevole, ma non si cambia. La politica sui migranti non la fanno i giudici', dice il ministro.