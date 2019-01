Rimini: rapinò anziano disabile solo in casa, arrestato

Arrestato della Polizia di Stato un riminese di 26 anni che, dieci giorni fa, ha rapinato un anziano disabile - solo in casa - dandosi alla fuga con un modesto bottino. Rintracciato nella notte dagli agenti delle Volanti, il giovane è stato portato in carcere in esecuzione di un'ordinanza emessa sulle risultanze delle indagini della Polizia dal Gip, Vinicio Cantarini. I fatti risalgono al 14 gennaio scorso quando, intorno alle 17, il 26enne si era introdotto attraverso il garage nell'abitazione dell'anziano invalido totale e non in grado di camminare. Mentre il disabile si trovava in cucina, il rapinatore si era introdotto in camera da letto rovistando nei cassetti, aveva quindi prelevato 250 euro e, dandosi poi alla fuga, aveva strattonato e fatto cadere l'anziano.