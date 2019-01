Governo: caso Sea Watch a Corte Ue, 'Spetta all'Olanda'

Finisce all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo la vicenda Sea Watch. Il governo depositerà oggi a Strasburgo una memoria difensiva sostenendo che la giurisdizione "appartiene all'Olanda", Paese di bandiera della nave, giunta in Italia con una "temeraria condotta" "anziché trovare riparo sulla costa tunisina distante circa 40 miglia".



Una volta sciolto il nodo della giurisdizione, l'Italia è pronta ad offrire un corridoio umanitario per trasferire i 47 migranti in Olanda. Intanto, la Sea Watch 3 è al quinto giorno di attesa e gli esponenti del Pd Orfini e Martina saliti ieri a bordo hanno annunciato un esposto contro la "detenzione illegale" dei naufraghi. I due sono finiti però a loro volta tra gli indagati. La situazione preoccupa il Quirinale, che auspica una soluzione a breve. Conte oggi a Nicosia per un confronto sulle principali

sfide Ue.