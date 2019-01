Imprese Romagna: cresce l'attività imprenditoriale a Rimini

I dati arrivano da Infocamere-Movimprese per l'anno 2018

La Romagna si conferma una terra per imprenditori. Nel report 2018 di Infocamere-Movimprese si contano 81.804 imprese registrate di cui 71.225 attive con un livello di imprenditorialità pari a 97 imprese ogni 1000 abitanti. I settori economici principali risultano in ordine: il commercio, le costruzioni, l'agricoltura, l'alloggio e la ristorazione, l'industria manifatturiera e le attività immobiliari. Durante il 2018 nell'aggregato Romagna che riunisce Folì-Cesena e Rimini, si sono verificate 4.560 iscrizioni e 4.753 cancellazioni, una flessione di 193 unità. Nella sola provincia di Rimini invece il saldo, anche se di poco, risulta positivo con 2.428 nuove iscrizioni a fronte di 2.415 cancellazioni, per un totale di 39.539 imprese registrate delle quali 34.295 attive. Anche il livello di imprenditorialità è maggiore in riviera con 102 imprese ogni 1.000 abitanti. Variano alcuni settori economici prediletti dagli imprenditori: il podio è sempre composto da Commercio, Costruzioni e Alloggio/Ristorazione mentre al quarto posto abbiamo le attività immobiliari seguite dal settore manifatturiero e agricolo.