31 gennaio 2015: Sergio Mattarella viene eletto Presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano dà le sue dimissioni come Presidente della Repubblica cinque anni prima della scadenza naturale del suo mandato, il 15 gennaio 2015, alla chiusura del semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea.



Come successore, viene scelto Sergio Mattarella, politico, giurista e accademico italiano che ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente del Consiglio nel 1998-1999. Il 31 gennaio 2015 viene eletto dodicesimo Presidente della Repubblica al quarto scrutinio con 665 voti, poco meno dei due terzi dell'assemblea elettiva.



Tuttora in carica, ha dato nel corso del suo incarico il mandato a due presidenti del Consiglio: Paolo Gentiloni e Giuseppe Conte. Ha inoltre nominato senatrice a vita, la superstite dell'Olocausto Liliana Segre, e giudice della Corte costituzionale Francesco Viganò.