Rimini: 313 le sanzioni della Municipale nel 2018 per il mancato rispetto delle tutele degli automobilisti disabili

E’ continuato anche nel 2018 il contrasto della Polizia municipale riminese per la tutela degli automobilisti disabili. Nel corso dell’anno sono state 313 le sanzioni elevate nei confronti degli “incivili del parcheggio”.



Delle 313 sanzioni ben 180 sono veicoli privi di permesso vengono sorpresi a sostare in spazi riservati ai disabili, mentre 155 sono riferibili a un uso improprio del permesso rilasciato dall’autorità competente.



“Un’azione costante nel tempo – commenta l’assessore alla Sicurezza del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad – che non è solamente l’assolvimento di precise leggi ma anche e soprattutto un segnale di attenzione forte e crescente di questa amministrazione a tutela dei cittadini specie quelli che hanno necessità di maggior tutela. Un atto di civiltà nel rispetto di queste persone che proprio nelle difficoltà di mobilità trovano i maggiori ostacoli nella vita quotidiana".