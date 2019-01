Rimini: fratello e sorella 70enni col vizietto del furto

Quando li hanno visti entrare nel loro negozio non avrebbero mai immaginato che fossero dei ladri incalliti, con una lunga lista di denunce per furto. Dopo aver girato per alcuni minuti fra gli scaffali, i due uscivano dal negozio senza acquistare niente.



Ma il proprietario si è dovuto ricredere dopo che una cliente, al momento di pagare, diceva di non avere più nella sua borsa il portafoglio. Dal filmato a circuito chiuso si distingueva senza ombra di dubbio una donna dai capelli bianchi e con scarpe rosse che, dopo aver notata la borsa aperta sul divano, approfittando di un attimo di distrazione della proprietaria, infilava la mano nella borsa sottraendone il portafoglio, per poi uscire tranquillamente dal negozio.

La Polizia si metteva dunque sulle tracce dei due malfattori bloccandoli in una traversa di corso d’Augusto, mentre passeggiavano probabilmente in cerca di altre vittime. Fermati ed accompagnati in Questura, la donna aveva con sé proprio la quantità di denaro che la malcapitata aveva dichiarato di possedere nel portafoglio al momento del furto. I due, una 70enne ed un 65anne originari della provincia di Bari ma residenti nel maceratese, fratello e sorella con numerosi precedenti di polizia, sono stati denunciati per furto in concorso. Intanto per loro provvedimento del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in questa provincia per tre anni.