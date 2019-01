Sea Watch: stamattina lo sbarco

E entrata nel porto di Catania la Sea Watch con a bordo 47 migranti, compresi 15 minorenni non accompagnati. La nave dell'Ong tedesca battente bandiera olandese, salpata dalla fonda al largo di Siracusa, è scortata da motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza.



Appena le manovre sono finite i migranti a bordo hanno festeggiato l'arrivo a Catania abbracciandosi tra di loro e abbracciando anche i componenti dell'equipaggio della nave della Ong tedesca battente bandiera olandese.



Il caso Diciotti: la giunta per l'Immunità del Senato sentirà Salvini entro 7 giorni; Conte, Di Maio e Toninelli hanno annunciato una memoria in cui si assumeranno la responsabilità.