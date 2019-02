30 anni di Telefono Rosa, Monica Cirinnà sul dl Pillon: "Riporterebbe l'Italia al Medioevo"

L'ex ministra Finocchiaro: "La maggiore libertà delle donne spaventa alcuni uomini"

Il Telefono Rosa compie trent'anni e li celebra alla Stampa Estera.



“Ho come l'impressione che le donne oggi siano come pesci in un acquario, muovono la bocca ma nessuno le ascolta”. La presidente del Telefono Rosa Maria Gabriella Carnieri Moscatelli ritiene non sia ancora giunto il momento, per l'associazione, di andare in pensione. C'è bisogno che qualcuno ascolti la voce delle donne, accorse in massa per celebrare l'anniversario, compresi volti noti, come Nancy Brilli e Rita Dalla Chiesa.

La presidente tiene anche a smentire leggende, tirate fuori ad arte, per cui le violenze sarebbero in aumento con l'immigrazione.

E' un problema principalmente culturale, come tiene a sottolineare l'ex ministra Anna Finocchiaro.

E certe leggi, come il decreto Pillon che la Lega vorrebbe portare avanti, non aiutano, assicura la senatrice del Pd e ambasciatrice del Telefono Rosa Monica Cirinnà.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente Telefono Rosa; Anna Finocchiaro, ex ministra per le Pari Opportunità; Monica Cirinnà, senatrice Pd