Caos neve in Alto Adige: chiusa l'autostrada del Brennero in direzione nord

Caos neve in Alto Adige. L'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio strade ha difficoltà a proseguire e a raggiungere i mezzi bloccati. La statale del Brennero è attualmente bloccata in due punti (a Mules e tra Vipiteno e il confine di stato), come anche la statale della Val Venosta a Gomagoi.



Una situazione causata da numerosi mezzi pesanti non attrezzati, che sono scivolati e si sono messi di traverso secondo il direttore tecnico generale dell'A22 Carlo Costa. Da 24 ore 200 uomini sono ininterrottamente in servizio. "Per raggiungere i tir bloccati", dichiara Costa, "dobbiamo intervenire contromano e tirarli fuori uno ad uno, a mano con la pala. Ci sono mezzi con gomme lisce e addirittura senza gancio di traino". La protezione civile è stata allertata già ieri sera alle 22.30, ma sta riscontrando gli stessi problemi per raggiungere la zona degli automobilisti.



La situazione è stata causata dal blocco dei tir del fine settimana in Austria, che è scattato ieri alle 22. "I camionisti - spiega Costa - fanno di tutto per arrivare al valico prima che scatti il blocco. Sorpassano nonostante il divieto e restano bloccati, vanno sulla strada statale e restano fermi anche lì. Nel frattempo continua a nevicare, ma i nostri mezzi non possono pulire la strada. In direzione sud, dove non ci sono divieti, infatti non abbiamo avuto problemi".



A Vipiteno, l'ultima città del'Alto Adige prima del valico del Brennero, nelle scorse ore sono caduti 65 centimetri di neve. Questa mattina il Giornale radio delle 7.20 della Rai di Bolzano non è andato in onda perché i tecnici sono rimasti bloccati per strada e non hanno potuto raggiungere la redazione.